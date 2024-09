Maltempo l’opposizione chiede chiarezza e propone | Maggior coordinamento per le manutenzioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo. La convocazione di un Consiglio Comunale in sessione straordinaria per discutere del nubifragio che ha colpito la città di Bergamo tra l’8 e il 9 settembre, per fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari sul piano delle responsabilità e prendere decisioni per evitare che i disastrosi eventi possano ripetersi nuovamente in futuro. Questo in sintesi la volontà dei Consiglieri che a Palazzo Frizzoni siedono nei banchi del: sono cinque gli ordini del giorno allegati all’istanza di convocazione, tutti firmati in toto dagli esponenti del centrodestra cittadino. Il nubifragio ha causato danni ingenti alla città – con pesanti ripercussioni ambientali, infrastrutturali ed economiche – e ha interessato soprattutto i quartieri di Borgo Santa Caterina, Conca Fiorita, San Colombano, Monterosso, Valtesse.