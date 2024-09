Lavoro Mazzella M5S interroga la ministra Calderone su precari Poste Italiane

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024): La protesta dei portalettereapproda al Senato Giovani e, un tema sempre attuale che trasversalmente riguarda tutti, senza distinzione di opinioni politiche e personali. A maggior ragione quando l’occupazione èa e le condizioni dinon sono delle migliori, come accade in, una delle principali aziende pubbliche del tessuto produttivo italiano, con 120 mila dipendenti e un palmarès da capogiro. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da un’azienda che dall’esterno appare “sana” e sostenibile, tanta eccellenza nasconde l’atroce realtà dello sfruttamento che subiscono decine di migliaia diintrappolati in un sistema di reclutamento del personale che poco si addice a un Paese civile.