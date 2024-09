Giulia De Lellis che frecciatina a Chiara Ferragni! Ha detto Le regole? C’è chi le segue e chi no

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 16 settembre 2024)Delavorano nello stesso settore, anche se – di tanto in tanto – l’influencer di Pomezia ha punzecchiato la collega di Cremona. Cosa è successo ora? Tutto è cominciato quando Selvaggia Lucarelli ha fatto luce sul famoso caso del pandoro, che ha travolto siache l’azienda dolciaria Balocco. Dopo aver scritto un post su Instagram,De– condividendolo – fra le sue storie, aveva attirato a sé grandi polemiche. Accorgendosi di questo, la stessaaveva messo il like a un tweet che andava contro la story di. Fra le due, quindi, è iniziata una sorta di guerra fredda, di cui poi recentemente proprio la Deha parlato pubblicamente. In riferimento a quanto successo con la, l’ex volto di Uomini e Donne si è confidata con FanPage.