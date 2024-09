Calciomercato Milan Giorgio Furlani ha convinto Maignan a restare | i dettagli del rinnovo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 16 settembre 2024), Mikeè sempre più vicino al rinnovo di contratto con il club: ecco li piano diper il rinnovo Mikerinnova con il. Il portiere francese è, infatti, sempre più vicino al prolungamento di contratto con i rossoneri, tanto che secondo la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Il portiere francese ha dato il via libera per la permanenza ao e visto il contratto in scadenza nel 2026, adesso le parti sembrano davvero a un passo dall’accordo. Ad oggi, il portiere della nazionale francese guadagna 3,2 milioni di euro netti a stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, però, c’è un accordo di massima per il prolungamento: l’ingaggio di Mike dovrebbe, quindi, essere raddoppiato e arrivare a toccare quota 6 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.