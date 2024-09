Anticipazioni prima puntata GF 16 settembre | squalifica sostituzioni e ramanzine

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’attesa è ormai finita. Stasera si riaccenderanno i motori del Grande Fratello guidato da Alfonso Signorini. Ladel reality show, del giorno 16, sarà caratterizzata da un grande colpo di scena, ovvero, l’annuncio di una. Ovviamente, poi, saranno presentati i primi concorrenti e non mancheranno altre novità. Ecco cosa succederà. SpoilerGF: Lino Giulianoto Il Grande Fratello sta per cominciare e in queste ore è trapelata una brutta notizia. Lino Giuliano, concorrente a rischio di questa edizione del programma a causa di una frase omofoba, è statoto dal programma ancorche esso cominciasse. Gli autori, dopo aver riflettuto a lungo sulla faccenda, hanno preso la drastica decisione di estromettere il ragazzo dalla trasmissione.