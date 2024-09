Spari vicino a Donald Trump

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 15 settembre 2024) Paura per. Secondo fonti vicine alle forze dell’ordine, si sarebbe verificata una sparatoriaal candidato repubblicano, mentre lasciava il suo golf club a West Palm Beach, in Florida. Il secret service sarebbe intervenuto, per metterlo al sicuro. “Il presidenteè al sicuro dopo glinelle sue vicinanze. Nessun altro dettaglio al momento”, ha dichiarato il portavoce della campagna del tycoon, Steven Cheung. Stando a testimonianze raccolte dal New York Post, sembrerebbe che due persone si stessero sparando tra loro. Si è tuttavia in attesa di ulteriori dettagli per capire se il tycoon fosse o meno un bersaglio. “Il secret service, in collaborazione con l’ufficio dello sceriffo di Palm Beach, sta indagando su un incidente di sicurezza che ha coinvolto l’ex presidente, avvenuto poco prima delle ore 14 (ora locale, ndr).