Sassuolo 4 assenze pesanti contro la Carrarese | il punto dall’infermeria

(Di domenica 15 settembre 2024) Ildovrà fare i conti con diversi infortunati in vista della sfidala. Il club neroverde, impegnato nella quinta giornata di Serie B sul campo neutro dell’Arena Garibaldi Romeo Anconetani Pisa, non avrà a disposizione Fabrizio Caligara, Justin Kumi e Andrea Ghion. Assente anche il lungodegente Domenico Berardi. Fabio Grosso, allenatore del, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto ildella situazione infortunati: “Domenico Berardi ne abbiamo parlato tanto, non mi piacerebbe parlare di lui che sta lavorando talmente bene che è superfluo dire certe cose. Ha tanta voglia di tornare. Poi se un giocatore così ha le motivazioni per darci una mano sarà in grado di farlo. Sta lavorando ma ha ancora un po’ di tempo prima di poter rientrare.