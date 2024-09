Risultati Serie A Atalanta travolgente in rimonta | pari fra Torino e Lecce | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) L’torna alla vittoria nelle gare del pomeriggio domenicale della 4ª Giornata diA. I bergamaschi, dopo due stop consecutivi, evitano il ko con una bella reazione dopo essere andati due volte in svantaggio in casa contro la Fiorentina. Viola che partono forte con Martinez Quarta, abile a ribadire in rete un pallone che galleggiava dentro l’area piccola, poi recuperati dall’incornata di Retegui e nuovamente avanti con il tocco ravvicinato di Kean. Nel finale del primo tempo De Ketelaere di testa al 45? e Lookman con una gran sterzata e conclusione all’angolino firmano il 3-2 definitivo.