GIrona-Barcellona | LaLiga EA Sports | GIrona – Barcellona | amicizie pericolose

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 15 settembre 2024) 2024-09-15 01:44:59 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Efra Barça eC’è una buona atmosfera, questo è senza dubbio. Due club catalani le cui città distano appena 100 chilometri l’una dall’altra e dove il trasferimento tra club di giocatori e allenatori è all’ordine del giorno: Eric García, Oriol Romeu, Pau Víctor, Pablo Torre, Abel Ruiz Anche Pau Cubarsí Si è allenato nelle giovanili del club. Ma c’è di più. Il presidente del consiglio di amministrazione è Pere Guardiolail fratello di Pep e il presidente Delfi Geli, ex giocatore del Barça. Anche il capo del City Football Group, dove ha sede il, è Ferran Soriano, ex vicepresidente nella prima fase da presidente di Laporta.