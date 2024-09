Boom di telecamere e sensori villette come fortini contro i ladri | Così ci siamo barricati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ferrara, 15 settembre 2024 – Perché non ci siano dubbi è scritto a chiare lettere nei cartelli, bordati di rosso, lo sfondo le sbarre del cancello. “Allarme, con videoregistrazione collegato alle forze dell’ordine”, si legge. C’è anche il disegno di una telecamera e di una casa stilizzata, il simbolo di un lucchetto. “Ciblindati”, dice Luca Fergnani, 41 anni, la villa immersa nel verde del giardino, i colori smaltati da un sole pallido, quasi una cartolina. “Ci sono 28, lungo tutto il perimetro dell’abitazione”, sottolinea, la certezza di aver fatto il possibile per tenere lontani ida quello spazio, dalla vita della sua famiglia. “Se suona l’allarme ci telefonano subito, chiedono la parola d’ordine. Se non la sai arrivano in un batter di ciglia”,un film americano. Via Alceste Ricciarelli, Aguscello, la strada che attraversa la frazione di Ferrara.