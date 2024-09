Allatto al seno mio marito tre volte al giorno Non mi piace il tiralatte non è naturale per me | la strana dipendenza di Rachel e Alexander

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) L’allattamento è un processo con il quale una neo-mamma crea un legame forte con il proprio figlio. Un affare, appunto, tra madre e figlio, dunque. Ma c’è una famiglia che è andata oltre, aggiungendo a questa speciale liaison anche il. È la storia diBailey, 30 anni, che ha iniziato ad allattare il compagno,, nel 2017 e da allora non sono più riusciti a tornare indietro. “Quando la mia seconda figlia, Aria, che ora ha sei anni, veniva allattata, sono andata in crociera con– aveva raccontatoal programma “Io e le mie nuove ossessioni” su discovery+ -. Tuttavia, ho dimenticato ile sono rimasta molto ‘ingorgata’ per due giorni. Provavo tanto dolore e avevo paura di un’infezione, così abbiamo deciso che mioavrebbe provato a bere il latte.