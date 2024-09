Il Festival delle Storie Ecco il grande libro dello spirito olimpico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Oltre 100 eventi gratuiti per bambini, ragazzi, adulti e senior animeranno le 47 biblioteche della rete brianzola, i Punti Biblio di San Fruttuoso e Sant’Albino e la biblioteca della Casa Circondariale di Monza in 78 giorni, dal 21 settembre al 7 dicembre. Letture, laboratori, recital con musica dal vivo, spettacoli e conferenze costruiti sul temasport e. Sono gli ingredienti del “. Dammi unche apre le porte“. "Ilvuole anticipare, promuovere e interpretare le Olimpiadi Invernali 2026 – osserva l’assessora alle biblioteche di Monza e presidente della Rete BrianzaBiblioteche, Viviana Guidetti – per cui siamo stati inseriti nel palinsesto dell’Olimpiade culturale Fondazione Milano-Cortina 2026.