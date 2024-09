Emergenza 118 Ficco Saues | Da Firenze primo segnale positivo per l’inquadramento dei medici convenzionati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024)deiditerritoriale non solo nei Pronto Soccorso ma anche e soprattutto nel servizio 118. E’ l’obiettivo di una serie di manifestazioni organizzate dal, sindacato autonomo urgenzasanitaria, partite oggi da, dove, presso la sede dell’USL Toscana Centro, una delegazione sindacale in rappresentanza deiditerritoriale, non solo della Regione Toscana, ma anche della Campania, della Puglia, della Calabria e dell’Abruzzo, è stata ricevuta dal direttore del Dipartimento delle Rete Sanitaria Territoriale, Daniele Mannelli, delegato dal Direttore Generale dell’ Azienda, Valerio Mari, per affrontare i nodi della vertenza.