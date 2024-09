Cavese-Avellino match decisivo per la panchina di Pazienza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) “È stata una settimana intensa, ma i ragazzi hanno lavorato nel miglior modo possibile e ci siamo isolati per lasciarli tranquilli e sereni. Recuperiamo Liotti e Cancellieri, Patierno resterà out. Toscano dovrà stare fuori un altro paio di settimane, per Tribuzzi ci vorranno ancora 12/15 giorni. Frascatore è in gruppo.” E’ quant ha dichiarato il tecnico dell’, Michele, alla vigilia delcontro la, il cui risultato dovrebbe portare la società alla decisione definitiva in merito alla sua conferma in. “Questo sport affascinante esiste perché ci sono i tifosi e senza di loro non esisterebbe. I tifosi hanno il diritto di esprimere il disappunto. Noi dobbiamo arrivare alcon la voglia di cambiare questa situazione, delicata, difficile, ma non disastrosa.