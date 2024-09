Angelo Madonia su Sonia Bruganelli | La scelta che abbiamo preso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 14 settembre 2024) Durante l’ultima puntata del programma Protagonisti in onda su RTL 102.5 è intervenuto anche. Il ballerino professionista ha risposto alle domande di Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia ed ha svelato come mai non ballerà insieme aa Ballando con le Stelle. Il maestro di ballo ha spiegato che il programma di Milly Carlucci richiede molta concentrazione e che durante tutta la sua durata è bene impiegare le proprie energie su quello, separandolo quindi dalla vita privata. Anche se con fatica (perché è molto riservato)ha finalmente confermato cheè la sua compagna (i sue sono stati paparazzati insieme già lo scorso maggio). Oggi primo meeting con Milly e tutti i maestri di Ballando.