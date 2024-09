Totti infuriato dopo gli insulti per il peso al figlio Cristian | Adesso basta siete indegni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Stavolta Francescoha perso davvero la pazienza. Tutta colpa deglisubiti nei giorni scorsi sui social dal, criticato duramente da moltissimi utenti perché giudicato sovrap. L’esordio nell’Olbia Calcio deldell’ex capitano della Roma non è infatti passato inosservato, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fisico del ragazzo. E allora papà Francesco decide di passare al contrattacco.Leggi anche: Ildiall’esordio in Coppa Italia subisce body-shaming. I commenti “terribili” sui social Lo sfogo di Francesco“Mi dispiace per il ragazzo, io non ho mai parlato male di un altro, di una persona che non conosco. Sarebbe veramente sporco. – si sfoga così Francescointervistato da Il Messaggero – È daparlare male di un diciottenne che ha i suoi sogni.