Pattinaggio artistico a rotelle | Tali-Lafornara dominano la rhythm dance alla tappa Junior Grand Prix di Bangkok

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Noemi-Noahci prendono gusto. La coppia di danza azzurra ha dominato in lungo e in largo lavalida per la terzadel circuito ISU2024-2025 didi figura, in scena questa settimana a, prenotando un posto per le Finali che si svolgeranno in Francia a dicembre. I nostri ragazzi, già trionfatori in occasione dell’appuntamento di Riga, hanno sbaragliato la concorrenza confezionando un segmento corto da 68.80, in cui sono riusciti ad avere la meglio sia sul fronte tecnico (39.27) che nelle components (29.53). In vista del libero Noemi e Noah potranno vantare di un vantaggio di poco più di quattro punti rispetto agli inseguitori statunitensi: Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin sono infatti secondi a quota 64.31 (36.91, 27.40), mentre Eliana ed Ethan Peal sono terzi a 60.25 (33.92, 26.93).