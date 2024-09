La Cisl tutela l’ambiente | Basta escavare i monti senza creare lavoro No alla distruzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) "È giusto che lairreversibile di pezzi o intere montagne sia legata ad un ritorno di?". A chiederselo è Andrea Figaia, segretario generale dellaToscana nord in merito all’ipotizzato aumento occupazionale in una cava di Massa che ha chiesto al Comune possibilità di ampliare l’escavazione a fronte del’assunzione di appena tre persone. Nello specifico il sindacalista prende posizione comeper dire stop "alle autorizzazioni e agli ampliamenti di volumi escavabili" di u n patrimonio non riproducibile. "In particolare sembrerebbe che autorizzando l’aumento dell’escavazione si potrebbe arrivare ad un aumento dell’occupazione pari ad almeno 3 unità", prosegue Figaia. "Su Carrara insistono circa un centinaio di cave con circa 700 dipendenti, ma il dato, in calo, era sceso sotto le 650 unità da inizio anno come da dati Inail - aggiunge il sindacalista -.