La battaglia per salvare il bosco Il comitato guadagna tempo | si valuta la presenza di animali

(Di venerdì 13 settembre 2024) Prosegue la mobilitazione (cominciata il 5 agosto scorso), delSalviamo gli alberi di Gallarate e di altre associazioni ambientaliste perdal taglio ilin via Curtatone. Nell’oasi verde di Gallarate, secondo il progetto approvato dall’amministrazione comunale, deve essere realizzato il nuovo polo scolastico. All’esterno dell’area i volontari sono presenti al gazebo giorno e notte mentre all’interno restano i giovani del collettivo Tanuki. E domenica è in programma la manifestazione perilche partirà dalla stazione gallaratese alle 16 e arriverà alle 18 al presidio permanente. I motivi sono ricordati sul volantino in distribuzione da alcuni giorni: no al nuovo polo scolastico e sì alla riqualificazione dei 4 plessi scolastici, presenti nei quartieri.