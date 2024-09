Golf Tiger Woods si è operato alla schiena

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il campione disi è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. Per il 15 volte campione major – alle prese con un infortunio nella parte bassa della– è la sesta operazione della carriera, la prima dal 2021, quando rimase coinvolto in un incidente d’auto a Los Angeles. “Tutto è andato per il verso giusto e spero che questa operazione mi aiuti ad alleviare il dolore provato in questi mesi. Non vedo l’ora di ricominciare la riabilitazione per tornare alle normali attività della mia vita, incluso il”, le dichiarazioni diche ha giocato solo cinque tornei quest’anno: i quattro major e il Genesis Invitational.si èSportFace.