Caserta cambio al vertice del 4 Reparto Comando e Supporti Tattici Bersaglieri

(Di venerdì 13 settembre 2024). Ieri, presso la Caserma Ferrari Orsi di, si è svolta la cerimonia di avvicendamento aldel 4°. Al Ten. Col. Ettore Patente è subentrato il parigrado Giuseppe Maffei. Alla cerimonia, svolta alla presenza della Bandiera di Guerra e delle compagnie dell’Unità schierate in armi, ha presenziato, quale massima autorità militare, il Generale Mario Ciorra, Comandante della Brigata“Garibaldi”. Il Quarto, durante il mandato del Tenente Colonnello Patente, ha supportato in sede ed in aree addestrative esterne ilBrigata, assicurando sostegno logistico anche ad Unità internazionali ed ai Reparti chiamati in concorso quali augmentee.