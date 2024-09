Benson Boone | chi è il nuovo idolo da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sabrina Carpenter e Chappell Roan non sono le uniche due artiste da, dato che anchemerita una menzione speciale su questo sito. E non certo solo perché è bono, riccio, con gli occhi azzurri, i bicipiti sempre in bella mostra e una passione per i selfie di questo tipo:shares new selfie. pic.twitter.com/nq9mt9LywZ — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2024 Ma perché è bravo. Molto bravo. Agli MTV VMAs 2024 purtroppo non è riuscito a conquistare il titolo di Best New Artist (statuetta andata a Chappell Roan), ma è tornato a casa comunque col sorriso, dato che si aggiudicato il premio come Best Alternative. Sempre su quel palco, infine, si è esibito con una performance sorprendete sulle note di Beautiful Things.