Amici 24 ancora assente dai palinsesti Mediaset slitta l’inizio | spunta la nuova data

(Di venerdì 13 settembre 2024)24 non è statodefinito suodei canali(in questo caso quello di Canale 5) e sembra che la prima puntata sia stata rinviata ulteriormente. I telespettatori si aspettavano di rivedere il talent già dopo le prime due settimane di Settembre 2024, ma a quanto pare non è stato così. Maria De Filippi e la redazione non hanno annunciatolo staff ufficiale (professori, professionisti, allievi) e forse per questo motivodella 24esima registrazione è stata spostato. Ora laquasi ufficiale sembra essere il 22 Settembre 2024. Giulia Stabile si trasferisce e lascia il lavoro ad? Dopo aver parlato deldi24, possiamo dire che c’è il rischio di vedere compromessa la presenza di Giulia Stabile come ballerina professionista.