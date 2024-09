Rapinatore ucciso balneare ai domiciliari Ho provato a fermarlo non volevo ucciderlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Viareggio (Lucca), 12 settembre 2024 – “Mi ha minacciato. Ho avuto paura. E il pensiero è andato ai documenti e alle chiavi di casa custoditi nella borsetta”. Cinzia Dal Pino, 65 anni, laaccusata di omicidio volontario per aver inseguito in auto e travolto – per ben 4 volte – Said Malkoum, ieri mattina si è sciolta in un drammatico racconto davanti al gip. Spiegando il perchè di quel folle gesto consumato dopo una cena in spensieratezza trascorsa con sei amici in un ristorante della Darsena. Dopo due notti passate al carcere di Pisa, il giudice ha concesso la misura cautelare degli arresti(con obbligo del braccialetto elettronico) e così la donna alle 18,30 di ieri ha fatto rientro a casa, attesa dietro il cancello dalla figlia e dal marito.