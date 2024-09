Raccolta del sangue Centri periferici di nuovo operativi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) È tornato il sereno in casa Avis, l’associazione che si occupa delle donazioni diha troato una nuova sinergia e la massima collaborazione dell’Ast Fermo per migliorare il servizio die plasma nel Fermano. E i risultati iniziano a vedersi. Nei giorni scorsi i vertici dell’Ast Fermo, il direttore generale Roberto Grinta e il direttore amministrativo Massimo Esposito, hanno incontrato una rappresentanza dell’Avis, il vicepresidente regionale, Giovanni Lanciotti, la presidente provinciale Elena Simoni e Franco Rossi, dell’Avis Sibillini, ed ex presidente provinciale. Sul tavolo le iniziative in corso d’opera per migliorare ed incrementare il servizio diandando incontro, così, alle richieste e alle esigenze dei donatori. Lunedì sono scaduti i termini per presentare la domanda, in libera professione, per i medici prelevatori.