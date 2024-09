Maltempo nuovo allarme nelle prossime ore | forti nubifragi a Roma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una nuova ondata dista per abbattersi sulla Capitale, dopo iche hanno colpitoscorse settimane. I bollettini meteo più recenti, insieme all’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile regionale, annunciano per leoretemporali, venti intensi e un netto calo delle temperature. Questo cambiamento meteorologico è causato dall’arrivo di un ciclone proveniente dalla penisola scandinava, che segnerà la fine definitiva dell’estate. L’allerta gialla scatterà giovedì 12 settembre dalle 18 e durerà per le successive 24 ore. Le temperature sono destinate a calare sensibilmente: per sabato sera, infatti, è prevista una minima di 9 gradi.