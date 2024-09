Madonna rischia il clamoroso capitombolo | il video della quasi caduta diventa virale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024)negli ultimi giorni si è concessa una vacanza in Italia e, dopo aver fatto tappa agli scavi di Pompei, dove ha festeggiato i suoi 66 anni, è stata avvistata anche a Terracina sotto lo sguardo attonito di turisti e residenti. Ha quindi fatto ritorno negli USA, dove in questi a New York è di scena la New York Fashion Week e naturalmente la pop star non si è lasciata sfuggire un evento così glamour. Tuttaviahato di cadere rovinosamente a terra, un incidente che è riuscita ad evitare solo grazie alla prontezza di riflessi dei suoi assistenti. Ladisi stava recando alla New York Fashion Week per assistere alla sfilata di Luar e i tanti fan e curiosi avevano gli occhi e soprattutto gli obiettivi dei cellulari puntati su di lei.