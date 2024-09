Kate Middleton ultime notizie Cosa l’attende dopo la chemio parla il medico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha terminato laterapia preventiva ma la strada verso la guarigione è ancora lunga e difficile. Anche se in questo momento il cancro è in recessione, non vuol dire che sia sparito. L’ha dichiarato la Principessa del Galles nel suo video, lo ha detto William nella prima uscita pubblicala notizia della fine delle cure.accadràlaterapiaha passato nove mesi “spaventosi”, come li ha definiti lei stessa nel suo video, da quando le è stato diagnosticato il tumore, ma non è ancora fuori pericolo. Anche se riprenderà gradualmente gli impegni pubblici, resterà sotto costante osservazione medica. E anche per questo motivo non accompagnerà William nei prossimi viaggi all’estero.