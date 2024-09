Gli MTV VMA sono stati spettacolari come un' edizione di WrestleMania tra pop star

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Le premiazioni (che nongli MTV VMA) posessere un po' noiose. I grandi maestri e talenti dell'intrattenimento infilano i loro smoking e abiti da sera e quando qualcuno vince qualcosa, il pubblico ascolta educatamente mentre ringrazia il suo gente, la sua metà , l'agente della sua metà . Tutti applaudono e tutto si conclude a un'ora ragionevole. Gli MTV Video Music Awards, o VMA, hanno sempre fatto le cose in modo un po' diverso. Dal 1984, la cerimonia ha consegnato trofei a forma di astronauta per i migliori video musicali dell'anno. È un mega spettacolo fracassone in cui la sottigliezza è lasciata fuori dalla porta. Alla cerimonia di ieri sera, Chappell Roan, che ha vinto il premiorivelazione dell'anno, ha eseguito Good Luck, Babe vestita di un'armatura completa, con tanto di balestra con una freccia infuocata che ha poi incendiato gran parte del palco.