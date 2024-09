Usa Harris si smarca dal presidente | Non sono Biden Trump | Lei è peggio Duello tv senza colpo del ko

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'unicotv in vista delle presidenziali Usa di novembre è andato in scena questa notte: Kamalaha sfidato Donald, un appuntamento considerato decisivo per capire le sorti delle prossime elezioni. Ma chi ha vinto? La sensazione è che sia mancato ildel ko, nessuno dei due ha nettamente prevalso sul suo avversario in un'ora e mezzo di confronto che però non è mai degradato, nonostante un paio di momenti in cui il tycoon ha perso il controllo. La candidata dei democraticiha deciso di attaccare fin dall’inizio, quando nella prima mezz’ora statisticamente si forma l’opinione dei telespettatori: prima ha scelto di attraversare il palco e di andare incontro al suo avversario, per stringergli la mano. Segui su affaritaliani.it