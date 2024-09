L’app italiana di fantaciclismo leader in Europa lancia un crowdfunding e raccoglie subito oltre 170 mila €

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il numero di appassionati di ciclismo in Italia e nel mondo è in continua crescita: se ne calcolano circa 180 milioni nel mondo, di questi, 80 milioni ine 9 milioni in Italia**. Un mercato interessantissimo che ha stuzzicato la mente di un gruppo di amici toscani portandoli, nel 2020, alla fondazione della startup innovativa Fantacycling. “Quando abbiamo deciso di creare una app che sulla scia del fantacalcio raggruppasse gli appassionati di ciclismo, non immaginavamo di ottenere tutto questo successo. E invece siamo diventati in brevissimo tempo la prima app internazionale die anche la più grande community di appassionati di ciclismo in. Con110.000 utenti iscritti e una portata complessiva di588.000 persone” racconta Federico Creatini, Ceo & Co-founder di Fantacycling.