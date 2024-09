Immigrazione illegale Il tallone d’Achille di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Washington, 11 settembre 2024 – Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’uscita di Trump relativa agli “immigrati che mangiano cani e gatti” (leggi qui) sia una gaffe a tutti gli effetti, a testimonianza di una performance mediocre nel dibattito televisivo di poche ore fa. Un pessimo tentativo di cavalcare la linea dura sull’, sperando di scaldare qualche cuore, e soprattutto, far ribollire qualche fegato. Già, perchè le campagne elettorali si giocano sulla pancia degli elettori, non sulla loro testa. Trump, che si trova alla sua terza campagna elettorale ed una l’ha pure vinta, lo sa benissimo. Ma si tratta di un autogol a tutti gli effetti, dato che non ha bisogno di conquistare voti nel suo campo. Quelli ce li ha già, non sarà un dibattito andato storto a far cambiare idea a milioni di fedeli repubblicani.