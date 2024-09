Il miglior iPhone che puoi comprare adesso non è il 16

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il nuovo16 è sicuramente ilchenel 2024. Ma non possiamo dire che sia anche il più conveniente. Va bene, le novità dell'ultimo modello sono sostanziose - come il chip A18 costruito su misura per Apple Intelligence, il nuovo sistema di fotocamere dei modelli Pro che permettono anche di registrare video 4K a 120 fps in formato Dolby Vision, il nuovo look verticale delle camere posteriori o la nuovissima funzione Controllo fotocamera per accedere rapidamente all'app nel giro di un clic - ma in questo momento esistono altri modelli a prezzi più bassi che hanno un rapporto tra qualità e prezzo più vantaggioso (su tutti,15 Pro).