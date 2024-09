Il caso Spotlight | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il: trama (storia vera), cast e streaming delin onda su La7 Questa sera, mercoledì 11 settembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Ildel 2015 diretto da Tom McCarthy. La pellicola, premiata come migliore miglior sceneggiatura originale ai premi Oscar 2016, narra le vicende reali venute a galla dopo l’indagine del quotidiano The Boston Globe sull’arcivescovo Bernard Francis Law, accusato di aver coperto molti casi di pedofilia avvenuti in diverse parrocchie dell’area di Boston. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.