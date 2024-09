Dermocosmesi innovativa Il potere dello zafferano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Fermo, 11 settembre 2024 – Capita che da un momento decisamente negativo vengano fuori straordinarie opportunità, da una pausa forzata la vita che prende una piega diversa. È la storia di Fabiano Vesprini, originario di Grottazzolina, 50 anni, qualche anno fa si è trovato a far fronte ad una malattia seria e ha capito che poteva dare alla sua storia una direzione nuova. Oggi Fabiano è fondatore di una start up, Red Saffron Milano, per la produzione di dermocosmetici anti age che hanno nel loro cuore un prodotto che vale oro: lo. Racconta Fabiano: “Ero ricoverato a Milano e ho avuto modo di confrontarmi con molti medici, in particolare ho conosciuto un dermatologo e poi un medico estetico ma anche un medico ayurveda, un esperto di medicina indiana.