11 settembre i vigili del fuoco milanesi scalano la Torre Galfa in ricordo dei colleghi Usa morti negli attentati

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 112024 - Ideldi Milano hanno voluto ricordare stamattina i 343statunitensialle Twin Towers dell' 11Âdel 2001. Per rendere omaggio alle vittime hanno deciso di effettuare una scalata delladi via Campanini alta 110 metri. Muniti di tutti i dispositivi classici dell'intervento di soccorso hanno affrontato i 33 piani percorrendoli per quattro volte con un equipaggiamento di circa 20 kg. Una maniera per ricordare idealmente il sacrificio deiamericani.