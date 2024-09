Senso unico a Marina | il 57% dà voto negativo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Hanno risposto in tanti al sondaggio on line della Pro Loco didi Ravenna: in una settimana 554 persone hanno detto la loro sulper le auto in viale delle Nazioni nel weekend. Il 57% dei votanti valuta negativamente la misura, il 36,1% positivamente e il 6,9% non ha notato differenze. La raggiungibilità del centro – ilper le auto è in uscita – è peggiorata per il 48,9%, è migliorata invece per il 30,7%. Per il 20,4% la raggiungibilità è rimasta la stessa dello scorso anno. I rallentamenti al traffico sono stati notati soprattutto in serata, al rientro (49,8%). In pochi hanno indicato la mattina come punto critico (13,7%) mentre il 36,5% delle persone che ha risposto non ha avuto problemi di questo tipo.