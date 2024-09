Oggi il dibattito in tv tra Kamala Harris e Donald Trump | dove vederlo in Italia e a che ora

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) È arrivato il momento perdelin tv: il primo duello tra la vicepresidente degli Stati Uniti e l’ex presidente, rivali alle elezioni in programma il 5 novembre, va in scena stanotte. Appuntamento in uno studio di Abc News, con diretta dalle 21 ora locale: in, saranno le 3 del mattino di mercoledì 11 settembre e ilsarà trasmesso in diretta tv da Rai, Canale 5, La7, Nove, Sky Tg24 con traduzione inno e commenti di esperti. L’evento si svolgerà al National Constitution Center di Philadelphia in assenza di pubblico e sarà moderato dall’anchor di World News Tonight David Muir e da Linsey Davis, di Abc News Live. Durerà 90 minuti con due break pubblicitari durante i quali i protagonisti della scena non potranno interagire con i loro staff.