Governo | Borghi Iv ‘interrogazione su allontanamento agenti Polizia da Chigi’

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) – “Il reportage pubblicato oggi su La Stampa, relativo alla decisione di Giorgia Meloni di epurare glidellada Palazzo Chigi, è un fatto clamoroso, sul quale presenteremo una interrogazione parlamentare?. Lo scrive il senatore Enrico, capogruppo di Italia viva al Senato e componente del Copasir, su Twitter.“La nostra premier vive ormai dentro una sorta di ?sindrome del bunker?, di cui abbiamo già avuto prova visto che ad ogni piè sospinto alimenta il complottismo, sempre senza mai fornire riscontri e soprattutto sempre sfuggendo da un confronto doveroso in Parlamento?, spiega, che aggiunge: ?Si ha la sensazione che Giorgia Meloni, in proposito, non abbia ancora compreso che chi guida un grande paese -che quest?anno presiede pure il G7- non può alimentare i sospetti costanti di intrighi, trame di palazzo, cospirazioni”.