Clima a Londra la mostra fotografica The Cooling Solution

(Di martedì 10 settembre 2024)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Esperti e accademici britannici, e diplomatici di diversi Paesi hanno partecipato all’inaugurazione della“The” all’Istituto italiano di Cultura di. Il progetto scientifico, che nasce dalla ricerca dell’economista Enrica De Cian dell’Università Cà Foscari di Venezia, tiene nella capitale britannica la prima tappa del proprio percorso in Europa, proprio a pochi giorni della notizia che l’estate boreale 2024 è stata la più calda di sempre. Attraverso la fotografia d’autore di Gaia Squarci racconta come persone provenienti da diversi contesti socioculturali, in varie parti del mondo, si adattino a vivere a temperature sempre più alte, senza limitarsi ad utilizzare indiscriminatamente l’aria condizionata.