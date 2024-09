Burkina Faso 400 persone massacrate dai jihadisti del Jnim | via la Francia anche la Russia fallisce contro i terroristi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Il 24 agosto scorso inè avvenuto il massacro di 400, da parte degli estremisti islamici che aderiscono alla sigla. Si tratta di una quelle carneficine che non trovano grandi titoli sui media internazionali, eppure sono indicative su come il Sahel sia in preda alle scorribande degli islamisti. La macabra beffa per gli abitanti di Barsalogho, è stata che le trincee scavate su ordine dell’esercito a scopo difensivo, sono diventate le loro fosse comuni. Il governo è stato molto “cauto” nell’ammettere che era avvenuto l’eccidio, il più eclatante da quando il gruppo diè apparso nel 2015: il 25 agosto, i membri della giunta hanno ammesso in televisione che militari e civili erano stati uccisi, ma senza fornire cifre.