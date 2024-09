Israele-Italia le formazioni ufficiali | le scelte di Spalletti tante novità nell’11 titolare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Seconda sfida di Nations League per l’che, dopo l’esordio vincente contro la Francia, cerca solidità e conferme nella sfida di Budapest (campo neutro) contro. Sfida più semplice, quantomeno sulla carta, quella di questa sera per gli azzurri che puntano al bottino pieno. Nellediramate,per l’che affrontaconfermando il 3-5-1-1 ma con qualche interprete diverso.deve fare a meno di Calafiori e Pellegrini infortunati: in difesa si piazza Buongiorno, Raspadori scelto come sotto punta. Confermati Donnarumma e Bastoni nella retroguardia, Gatti prende il posto di Di Lorenzo. Un cambio sulle fasce: Bellanova per Cambiaso, secondo gettone di presenza per Dimarco. Frattesi, Ricci e Tonali confermati in mediana. Kean prima punta al posto di Retegui.