Dossieraggio e 007 l’allarme di Cantone | Manca personale per le indagini Forza Italia | Se ne occupi l’Antimafia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024) La carenza distarebbe mettendo a rischio numerose inchieste eportate avanti dalla procura della Repubblica di Perugia. Tra queste anche casi con enorme eco mediatica come quello sui presunti dossieraggi ai danni di numerosi politici e personalità pubbliche. È lo stesso procuratore capo Raffaelea denunciare «un grado di criticità che non consente di garantire la continua e tempestiva esecuzione dei servizi dell’Ufficio». Procura senzaUna situazione, quella della «crescente scopertura nell’organico», chedescrive «con sempre più grave preoccupazione» in una lettera inviata al ministero della Giustizia e al procuratore generale di Perugia. E che si fa ancora più grave se la protagonista è la procura che ha competenza d’indagine sui magistrati della Corte d’Appello di Roma.