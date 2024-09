Apple lancia gli iPhone 16 progettati per l' IA ' nuova era'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)toglie il velo allaserie di16 "da zero" per la sua intelligenza artificiale. La società di Cupertino entra così nel vivo del discorso iniziato alla conferenza degli sviluppatori di giugno in cui hatoIntelligence e mostra come cambierà il suo prodotto di punta che ora vede, capisce e spiega tutto all'utente con informazioni dettagliate. Una svolta necessaria per far fronte alla concorrenza, soprattutto in Cina dove le vendite dei melafonini sono calate, ma che per il momento non è chiaro quando arriverà in Europa dove ci sono le regole stringenti del Digital MArket Acts. "Gli16 sonoda zero per l'intelligenza artificiale diche alza l'asticella, è l'inizio di unaera", spiega il Ceo diTim Cook aprendo l'evento a Cupertino.