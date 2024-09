Allora non vuole capire Eh no lo tengo lì | la lite De Martino-Sandy per lei finisce male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ad Affari Tuoi la partita siha fatto parecchio discutere. Infatti Stefano Deha cercato in tutti i modi, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, domenica 8 ottobre, di aiutare la concorrente. E lo ha fatto cercando di instradarla anche dopo errori madornali come il cambio pacco. A un certo punto, senza alcun motivo, la concorrente scambia il pacco iniziale, il numero 3, per il 12. Il tutto sconfessando quanto detto in apertura di puntata: "Non cambierò mai il pacco pescato all'inizio del mio percorso in questa serata". Ma subito dopo il cambionon ha aperto il pacco numero 3, ma ha voluto aprire gli altri senza fornire spiegazioni. Una scelta che inevitabilmente l'ha portata a una falsa interpretazione delle offerte e delle proposte da parte del dottore.