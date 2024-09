Wild God In nove punti ecco cosa penso del nuovo disco di Nick Cave

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)God, ildi, insieme ai Bad Seeds, è finalmente uscito. Lo aspettavamo da tempo e ora è pronto per essere ascoltato. Lato a e lato b di un album recensito in diretta, dopo ripetuti ascolti, nei consuetidi questo Blog. Cominciamo! 1. Evoluzione Artistica È arrivato forse il punto di svolta nel percorso di? Quando si parla di svolta, non necessariamente ci si riferisce a qualdi positivo. Se negli anni delle dipendenze la sua musica era forgiata nella dannazione, ora si avverte una serenità che – a primo ascolto – riesce a spiazzare. Anche il dolore manifesto degli ultimi album ha ceduto il passo a un suono più riflessivo, quasi illuminato, segno di un’evoluzione personale che non tutti i fan apprezzeranno allo stesso modo. 2.