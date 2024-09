Un’altra croce strappata dai monti il sindaco di San Giacomo Filippo | presenterò denuncia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) San(Sondrio) – Pochi mesi fa era toccato alladi ferro posizionata all’Alpe Viziola, territorio comunale di Campodolcino. Sparita. Portata via. Provocazione o semplice gesto sconsiderato? Trattandosi di simbolo amato da tanti, lo sdegno e le domande hanno ben presto lasciato spazio all’azione e in breve ne è stata fatta benedire e posizionata una nuova. Ora, però - la scoperta è di una manciata di ore fa – un episodio simile si è verificato sul sentiero per Avero, sopra Cimaganda, territorio in questo caso del Comune di San. Anche qui laè stata abbattuta. “Me lo hanno comunicato con un messaggio venerdì sera, attendo i rilievi fotografici effettuati ieri da alcuni rappresentanti del Consorzio di Avero e senz’altro sporgeremocontro ignoti” commenta amareggiato ilSeverino De Stefani.