Sono il distruttore di matrimoni per 500 euro vengo alle tue nozze e e faccio saltare tutto Ho l’agenda piena fino a dicembre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Quello delo dovrebbe essere il giorno più bello per una coppia di innamorati, ma cosa fare se uno dei due ha dei ripensamenti? E se la paura di affrontare la situazione porta a non agire? Entra in scena Ernesto Reinares, l’uomo che ha trasformato l’annullamento deiin un vero e proprio business. “Se hai dei dubbi o non vuoi sposarti e non sai come rifiutare, non preoccuparti più, mi opporrò al tuoo. Devi solo dirmi l’ora, il luogo e la data”, recita l’annuncio pubblicato da Ernesto su una nota piattaforma di acquisti online. Un’offerta che, per quanto possa sembrare assurda, ha riscosso un successo inaspettato, tanto da valergli l’appellativo di “di”. Ernesto si presenta alla cerimonia, dichiara di essere il vero amore della sposa o dello sposo e, con una scenata degna di una telenovela, porta via il malcapitato “tenendolo per mano”.