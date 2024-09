La Regione Lombardia sostiene gli interventi di mobilità urbana multimodale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 8 settembre 2024) Aperto il bando regionale ‘urbano’, che stanzia 41 milioni di euro per realizzarefinalizzati al miglioramento dellae sub. L’obiettivo di questa iniziativa è rendere più accessibili le stazioni ferroviarie. Intende farlo attraverso il riassetto e la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l’aumento delle postazioni per il ricovero delle biciclette, il bike e car sharing. Nonché conper l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto pubblico. Il bando, le cui risorse sono finanziate con fondi PR FESR 2021-2027, è riservato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e ai Comuni su cui insistono le stazioni individuate dalla Giunta regionale.