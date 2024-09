Grealish non sorpreso dall’accoglienza ostile al ritorno a Dublino

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-07 20:34:12 Giorni caldissimi in redazione! Jackha ammesso che l'accoglienza che lui e Declan Rice hanno ricevuto aquesto pomeriggio non è stata una sorpresa. La coppia ha segnato i gol nell'esordio dell'Inghilterra in Nations League con una vittoria per 2-0 sulla Repubblica d'Irlanda, mettendo a tacere l'pubblico dell'Aviva Stadium. Rice ha giocato per gli irlandesi tre amichevoli prima di dichiarare la sua fedeltà all'Inghilterra, mentreha giocato per la loro Under 21 prima di abbandonare anche lui la nave. Ciò significava che erano il bersaglio dell'ostilità irlandese, ma alla fine hanno riso per ultimi segnando gol nel primo tempo, mentre il regno di Lee Carsley come allenatore ad interim iniziava con una vittoria.ha detto a ITV Sport: "Era quello che io e Declan ci aspettavamo.